Президент: Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, историческую справедливость, международное право на поле боя

"Мы отомстили за наших шехидов на полях сражений. Я неоднакратно говорил, что кровь наших шехидов не останется на земле. Так оно и случилось. Вторая Карабахская война завершилась полной Победой Азербайджана".

"Мы отомстили за наших шехидов на полях сражений. Я неоднакратно говорил, что кровь наших шехидов не останется на земле. Так оно и случилось. Вторая Карабахская война завершилась полной Победой Азербайджана".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

"26 июня - День Вооруженных сил. Каждый год мы торжественно отмечали эту дату. Проводились различные мероприятия. Каждый год 26 июня на встречах с военнослужащими я говорил, что настанет день, когда мы вернемся на родные земли, восстановим территориальную целостность. Я говорил, что если это не представится возможным путем переговоров, то мы решим вопрос военным путем. Так и случилось. Многолетние переговоры оказались безрезультатными, и Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, историческую справедливость, международное право на поле боя.

Каждый год, отмечая этот праздник, мы давали себе слово любой ценой освободить родные земли от захватчиков. Сегодня с чувством гордости могу сказать, что мы отмечаем День Вооруженных сил как победоносная армия, как народ-победитель. Это – историческое достижение. В многовековой истории азербайджанского народа не было настолько яркой Победы. Мобилизовав все силы, мы нанесли врагу сокрушительные удары, одержали Победу, восстановили историческую справедливость и территориальную целостность страны", - сказал Президент.