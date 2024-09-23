Президент: Азербайджан экспортирует продукцию военно-промышленного комплекса в десятки стран

На всех наших военных заводах проводятся масштабные работы по модернизации. Производятся новое оборудование, техника, оружие и боеприпасы.

На всех наших военных заводах проводятся масштабные работы по модернизации. Производятся новое оборудование, техника, оружие и боеприпасы.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

"В практическую плоскость уже перешло создание новых производственных участков с несколькими иностранными партнерами и, наверное, в течение следующих пару лет наш военно-промышленный комплекс станет еще масштабнее", - отметил глава государства, подчеркнув, что сегодня Азербайджан экспортирует продукцию военно-промышленного комплекса в десятки стран и география поставок из года в год расширяется.