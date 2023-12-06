Президент: Азербайджан должен иметь легкий доступ к Нахчывану, это наше законное право

У Армении сейчас есть два варианта. Первый - они немедленно должны проложить 42-километровый железнодорожный путь за свой счет или за счет средств европейских фондов. Мы фактически считаем это их суверенной территорией, и у нас нет никаких оговорок относи

У Армении сейчас есть два варианта. Первый - они немедленно должны проложить 42-километровый железнодорожный путь за свой счет или за счет средств европейских фондов. Мы фактически считаем это их суверенной территорией, и у нас нет никаких оговорок относительно их суверенитета. Но должен быть легкий доступ из Азербайджана в Нахчыван. Не должно быть каких-либо таможенных препятствий, проверок или процедур на границе. Это наше законное право.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

Глава государства подчеркнул, что при обсуждении этих вопросов с Николом Пашиняном в Брюсселе, они ссылались на опыт железнодорожной линии между Россией и Калининградом, однако Армения отказался от этого. Президент отметил, что они не хотят этого. "Они хотят, чтобы мы не получили этот выход, чтобы он был закрыт. Когда они увидели, что мы этого не делаем, они начали жаловаться", - сказал глава государства. "Таким образом, мы услышали странное заявление от официального представителя Госдепа. Соединенные Штаты заявили, что если это не будет проходить через Армению, они не позволят это сделать. Мы сами себе задаем вопрос, что это значит? Поскольку мы говорим это Армении уже 3 года. Если вы хотите, чтобы это проходило через территорию Армении, скажите об этом своим армянским друзьям. Как вы можете вмешиваться в наши отношения с Ираном? То есть они говорят, что мы не дадим на это разрешение, не допустим этого. Как такое может быть? Такие безответственные заявления не приносят пользы ни одной из сторон. К сожалению, это, на самом деле, затрудняет стабильность, делая прогнозирование в регионе еще более сложным и влияя на проекты связи".