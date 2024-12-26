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Президент AZAL: Благодаря профессионализму экипажа выжили 29 пассажиров

Президент AZAL: Благодаря профессионализму экипажа выжили 29 пассажиров 12:23
Внутренняя политика
26 декабря 2024 г. 12:38
Президент AZAL: Благодаря профессионализму экипажа выжили 29 пассажиров

Благодаря профессионализму членов экипажа азербайджанского самолета, потерпевшего крушение накануне вблизи казахстанского Актау, выжили 29 пассажиров.

Как сообщает Report, об этом президент AZAL Самир Рзаев заявил журналистам.

"К сожалению, в авиакатастрофе погибли два наших опытных пилота и один бортпроводник. Их героизм никогда не будет забыт. Это трагическое происшествие стало большой утратой для нашего народа, но вместе с тем достойное выполнение героическими членами экипажа своих обязанностей до последней минуты и то, что они ставили человеческую жизнь превыше всего, вписало их имена в историю", - сказал Рзаев.

Президент AZAL отметил, что самолет был полностью исправлен, в октябре прошел технический осмотр и управлялся опытным пилотом с налетом более 15 тыс. часов.

Он отметил, что инцидент расследуется и общественность будет проинформирована о результатах.

По словам Рзаева, выжившие в авиакатастрофе будут доставлены в Азербайджан сегодня во второй половине дня.

"Тела погибших будут доставлены в страну в течение двух дней. Пока рано говорить о причине крушения самолета. В настоящее время проводится детальное расследование инцидента. Черный ящик найден, его расшифровка будет проведена в соответствии с законодательством", - сказал президент AZAL.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.

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Версия на английском языке AZAL President: 29 passengers survived thanks to professional crew
Версия на азербайджанском языке ВидеоAZAL-ın prezidenti: "Ekipajın peşəkarlığı nəticəsində 29 sərnişin sağ qalıb"

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