Президент: Армения всячески пытается отрицать тот факт, что азербайджанский народ веками жил на земле своих предков

Армения всячески пытается отрицать тот факт, что азербайджанский народ веками жил и создал богатое культурное наследие на земле своих предков.

Армения всячески пытается отрицать тот факт, что азербайджанский народ веками жил и создал богатое культурное наследие на земле своих предков.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам II международной конференции на тему "Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

Глава государства отметил, что Армения уничтожила культурное наследие, на протяжении тысячелетий создаваемое азербайджанским народом в Западном Азербайджане, – исторические памятники, кладбища, мечети, исторические поселения, нанесла серьезный ущерб азербайджанскому ашугскому искусству, признанному ЮНЕСКО общечеловеческой культурной ценностью.

"Среди этих историко-культурных памятников сохранилась только Голубая мечеть – один из ярких образцов азербайджанской архитектуры и исламской культуры. Однако Армения, намеренно изменив оригинальный историко-архитектурный стиль Голубой мечети, пытается представить ее под другим названием. Подобные деструктивные шаги, преследующие цель исказить, переписать историю и культурную панораму региона, являются не чем иным, как нетерпимостью и расизмом", - отметил он.