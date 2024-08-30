Президент: Армения сознательно затягивает время, проводит на своей территории военные учения с третьими сторонами

Президент: Армения сознательно затягивает время, закупает новое вооружение у Франции

Армения сознательно затягивает время, закупает новое вооружение у Франции, других западных стран и иных сторон, проводит на своей территории военные учения с третьими сторонами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с делегацией Великого национального собрания Турции во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Шамилем Айрымом.

Коснувшись региональной ситуации, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан является сторонником обеспечения прочного мира в регионе.

Глава нашего государства подчеркнул, что для этого, как он уже неоднократно отмечал, из Конституции Армении должны быть исключены территориальные претензии к Азербайджану и в нее должны быть внесены изменения.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ, являющаяся уже пережитком прошлого, и связанные с ней институты должны быть полностью упразднены. Глава государства заявил, что позиция Армении относительно неупразднения Минской группы совершенно непонятна: "Потому что, если конфликт остался в прошлом, и премьер-министр Армении заявляет, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана, тогда какая необходимость сохранять Минскую группу, являющуюся пережитком прошлого?!".

Глава государства сказал, что, похоже, Армения не заинтересована в мирном договоре и достижении прочного мира в регионе. Президент Азербайджана отметил, что Армения сознательно затягивает время, закупает новое вооружение у Франции, других западных стран и иных сторон, проводит на своей территории военные учения с третьими сторонами.