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Президент: Армения отказывается предоставить нам информацию о местонахождении массовых захоронений

Президент: Армения отказывается предоставить нам информацию о местонахождении массовых захоронений В период оккупации около 4 тысяч азербайджанцев пропали без вести. Они подверглись пыткам со стороны армян, были убиты и похоронены в массовых захоронениях. В настоящее время Армения отказывается предоставить нам информацию о судьбе этих пропавших без вес
Внутренняя политика
29 сентября 2024 г. 20:01
Президент: Армения отказывается предоставить нам информацию о местонахождении массовых захоронений

В период оккупации около 4 тысяч азербайджанцев пропали без вести. Они подверглись пыткам со стороны армян, были убиты и похоронены в массовых захоронениях. В настоящее время Армения отказывается предоставить нам информацию о судьбе этих пропавших без вести лиц, а также местонахождении массовых захоронений, где они были похоронены.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева, адресованном участникам 29-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан долгое время подвергался оккупации и военной агрессии со стороны соседней Республики Армения.

"В период оккупации против нашего народа была проведена политика этнической чистки, совершены многочисленные военные преступления и преступления против человечности. Наконец, в результате Отечественной войны 2020 года и антитеррористической операции 2023 года территориальная целостность и суверенитет нашей страны были полностью восстановлены", - отмечается в послании.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Ermənistan kütləvi məzarlıqların yeri barədə məlumatları bizə təqdim etməkdən imtina edir

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