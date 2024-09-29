Президент: Армения отказывается предоставить нам информацию о местонахождении массовых захоронений

В период оккупации около 4 тысяч азербайджанцев пропали без вести. Они подверглись пыткам со стороны армян, были убиты и похоронены в массовых захоронениях. В настоящее время Армения отказывается предоставить нам информацию о судьбе этих пропавших без вес

В период оккупации около 4 тысяч азербайджанцев пропали без вести. Они подверглись пыткам со стороны армян, были убиты и похоронены в массовых захоронениях. В настоящее время Армения отказывается предоставить нам информацию о судьбе этих пропавших без вести лиц, а также местонахождении массовых захоронений, где они были похоронены.

Как передает Report , об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева, адресованном участникам 29-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан долгое время подвергался оккупации и военной агрессии со стороны соседней Республики Армения.

"В период оккупации против нашего народа была проведена политика этнической чистки, совершены многочисленные военные преступления и преступления против человечности. Наконец, в результате Отечественной войны 2020 года и антитеррористической операции 2023 года территориальная целостность и суверенитет нашей страны были полностью восстановлены", - отмечается в послании.