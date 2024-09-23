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Президент: Армения должна знать, что с нами нельзя говорить языком ультиматума

Президент: Армения должна знать, что с нами нельзя говорить языком ультиматума За период, прошедший после Второй Карабахской войны, мы в значительной степени нарастили свою военную мощь. Были созданы новые вооруженные соединения, в несколько раз увеличен численный состав сил специального назначения. То есть были созданы силы спецназ
Внутренняя политика
23 сентября 2024 г. 13:04
Президент: Армения должна знать, что с нами нельзя говорить языком ультиматума

За период, прошедший после Второй Карабахской войны, мы в значительной степени нарастили свою военную мощь. Были созданы новые вооруженные соединения, в несколько раз увеличен численный состав сил специального назначения. То есть были созданы силы спецназа, коммандоc и их численный состав растет и будет расти из года в год.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

Подчеркнув, что боеспособность нашей армии растет, оснащение ее техникой обеспечивается и будет обеспечиваться на должном уровне, глава государства отметил: "Армения и любая стоящая за ней страна должны знать, что с нами невозможно будет разговаривать языком шантажа и ультиматума. Мы готовы, способны дать любой ответ и всегда должны быть готовы к этому".

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Версия на английском языке President: Armenia and any country behind it must understand that it is impossible to talk to us in the language of ultimatums
Версия на азербайджанском языке Prezident: Bizimlə ultimatum dili ilə danışmaq mümkün olmayacaq

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