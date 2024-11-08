Президент: Армения должна отказаться от политики вооружения, этому должен быть положен конец

Армения должна отказаться от политики вооружения, этому должен быть положен конец. Я неоднократно об этом говорил. И они знают, что к моим словам надо прислушиваться. Им следует отказаться от этого пока не поздно. Они никогда не смогут тягаться с нами.

Армения должна отказаться от политики вооружения, этому должен быть положен конец. Я неоднократно об этом говорил. И они знают, что к моим словам надо прислушиваться. Им следует отказаться от этого пока не поздно. Они никогда не смогут тягаться с нами.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня Победы.

"Мы не хотим войны. Мы добились желаемого, обеспечили свою территориальную целостность и государственный суверенитет. Территориальная целостность обеспечивается на всем протяжении границы, бывшие вынужденные переселенцы, беженцы возвращаются на земли своих предков. Сейчас мы занимаемся созидательной работой. Для нас это главная задача", - добавил глава государства.