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Президент: Армения должна отказаться от политики вооружения, этому должен быть положен конец

Президент: Армения должна отказаться от политики вооружения, этому должен быть положен конец Армения должна отказаться от политики вооружения, этому должен быть положен конец. Я неоднократно об этом говорил. И они знают, что к моим словам надо прислушиваться. Им следует отказаться от этого пока не поздно. Они никогда не смогут тягаться с нами.
Внутренняя политика
8 ноября 2024 г. 12:44
Президент: Армения должна отказаться от политики вооружения, этому должен быть положен конец

Армения должна отказаться от политики вооружения, этому должен быть положен конец. Я неоднократно об этом говорил. И они знают, что к моим словам надо прислушиваться. Им следует отказаться от этого пока не поздно. Они никогда не смогут тягаться с нами.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня Победы.

"Мы не хотим войны. Мы добились желаемого, обеспечили свою территориальную целостность и государственный суверенитет. Территориальная целостность обеспечивается на всем протяжении границы, бывшие вынужденные переселенцы, беженцы возвращаются на земли своих предков. Сейчас мы занимаемся созидательной работой. Для нас это главная задача", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Armenia must end its policy of armament
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Ermənistan silahlandırma siyasətindən əl çəkməlidir, buna son qoyulmalıdır

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