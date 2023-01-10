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Президент Алиев: Зангезурский коридор является для Азербайджана стратегическим проектом

Президент Алиев: Зангезурский коридор является для Азербайджана стратегическим проектом Зангезурский коридор является для нас не только экономическим и транспортным, но и стратегическим проектом. Мы абсолютно убеждены в том, что реализация данного проекта - наше естественное право.
Внутренняя политика
10 января 2023 г. 20:00
Президент Алиев: Зангезурский коридор является для Азербайджана стратегическим проектом
Ильхам Алиев

Зангезурский коридор является для Азербайджана не только экономическим и транспортным, но и стратегическим проектом. "Мы абсолютно убеждены в том, что реализация данного проекта - наше естественное право".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью местным телевизионным каналам.

Подчеркнув, что этот проект нашел отражение и в трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года, глава государства сказал: "Правда, там нет слов "Зангезурский коридор", потому что термин "Зангезурский коридор" я ввел, как говорится, в геополитический лексикон позже. Однако, там ясно указано, что между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должна быть транспортная связь, и Армения должна обеспечить ее".

Президент Ильхам Алиев констатировал, что сегодня Армения пытается уклониться от этого, фактически уже более двух лет не выполняет взятых на себя обязательств. "Но это не остановит нас. То есть для нас это – стратегический проект, и не только для нас, но и для нескольких соседних стран и для большой географии", - подчеркнул президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Zangazur Corridor is not only an economic and transport project for Azerbaijan, it is also a strategic project
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Zəngəzur Dəhlizi Azərbaycan üçün strateji layihədir"

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