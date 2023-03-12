Президент Албании: Гейдар Алиев имел особый вес среди политических лидеров мира

Гейдар Алиев имел особый вес среди политических лидеров мира.

Гейдар Алиев имел особый вес среди политических лидеров мира.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Албании Байрам Бегай на мероприятии "Гейдар Алиев 100: жизнь и наследие".

По его словам, имя Гейдара Алиева в истории связано с развитием Азербайджана: "Имя Гейдара Алиева связано с институциональными реформами и экономическим развитием в Азербайджане".

Глава государства отметил, что и в Албании, и в Азербайджане существовали коммунистические режимы. Для выхода из диктатуры и создания страны требовался особый лидер. По его словам, Гейдар Алиев смог справиться со всеми поставленными перед ним задачами.

По его словам, у Азербайджана был лидер, который в период конфликта преодолел трудности, провел реформы, создал новые глобальные партнерства и сумел завоевать доверие народа.

"Азербайджан за этот короткий период добился успехов. Я восхищаюсь гениальностью Гейдара Алиева", - сказал он.

Глава Албании добавил, что Азербайджан и Албания сегодня работают над различными проектами и вносят свой вклад в достижения мира и стабильности.