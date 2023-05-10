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Президент: 90 процентов работающих сегодня в реализации "Контракта века" - граждане Азербайджана

Президент: 90 процентов работающих сегодня в реализации "Контракта века" - граждане Азербайджана Подписанный 20 сентября 1994 года "Контракт века" явился очередной поворотной точкой. 75 процентов прибыльной нефти, приходящейся сейчас на долю Азербайджанского государства, сегодня укрепляют нашу экономику.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 11:51
Президент: 90 процентов работающих сегодня в реализации Контракта века - граждане Азербайджана

Подписанный 20 сентября 1994 года "Контракт века" явился очередной поворотной точкой. 75 процентов прибыльной нефти, приходящейся сейчас на долю Азербайджанского государства, сегодня укрепляют нашу экономику.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Азербайджанское государство не вложило ни единого маната в реализацию "Контракта века". Однако 75 процентов прибыльной нефти достаются Азербайджану. В рамках нефтегазовых операций, проводимых с иностранными компаниями, сегодня подготовлены тысячи национальных кадров. 90 процентов людей, работающих сегодня в реализации "Контракта века", - граждане Азербайджана", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Today, 90 percent of the people working on implementing Contract of the Century are Azerbaijani citizens
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu gün “Əsrin kontraktı”nın icrasında işləyənlərin 90 faizi Azərbaycan vətəndaşlarıdır"

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