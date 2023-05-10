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Президент: 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю

Президент: 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю Увидеть Карабах освобожденным было главной мечтой Гейдара Алиева и азербайджанцев всего мира. Мы исполнили эту мечту, мечту азербайджанского народа.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 12:34
Президент: 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю

Увидеть Карабах освобожденным было главной мечтой Гейдара Алиева и азербайджанцев всего мира. Мы исполнили эту мечту, мечту азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"8 ноября 2020 года навечно войдет в историю. После того, как в тот день мне отсюда, вот с этой площади был отдан военный рапорт об освобождении Шуши, на этом здании был поднят наш Флаг, я посетил могилу отца и сказал про себя: "Задача выполнена. Докладывает Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев!". Затем я посетил Шехидляр хийабаны, склонил голову перед духом наших шехидов и сказал про себя: ваша кровь не осталась на земле".

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Версия на английском языке November 8, 2020 - The mission has been accomplished: Azerbaijani President
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "2020-ci il 8 noyabr tarixi - Tapşırıq yerinə yetirildi"

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