Президент: 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю

Увидеть Карабах освобожденным было главной мечтой Гейдара Алиева и азербайджанцев всего мира. Мы исполнили эту мечту, мечту азербайджанского народа.

Увидеть Карабах освобожденным было главной мечтой Гейдара Алиева и азербайджанцев всего мира. Мы исполнили эту мечту, мечту азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"8 ноября 2020 года навечно войдет в историю. После того, как в тот день мне отсюда, вот с этой площади был отдан военный рапорт об освобождении Шуши, на этом здании был поднят наш Флаг, я посетил могилу отца и сказал про себя: "Задача выполнена. Докладывает Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев!". Затем я посетил Шехидляр хийабаны, склонил голову перед духом наших шехидов и сказал про себя: ваша кровь не осталась на земле".