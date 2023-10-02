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Президент: 74-й Международный астронавтический конгресс будет способствовать развитию космической отрасли в Азербайджане

Президент: 74-й Международный астронавтический конгресс будет способствовать развитию космической отрасли в Азербайджане Конгресс, проводимый сегодня в Баку, будет способствовать развитию космической отрасли, передовых технологий и ее модернизации в Азербайджане.
Внутренняя политика
2 октября 2023 г. 11:15
Президент: 74-й Международный астронавтический конгресс будет способствовать развитию космической отрасли в Азербайджане

Конгресс, проводимый сегодня в Баку, будет способствовать развитию космической отрасли, передовых технологий и ее модернизации в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

Подчеркнув, что модернизация отражает видение, повестку дня и планы Азербайджана на будущее, глава государства сказал: "В период независимости Азербайджан стал активным членом международного сообщества. Наша политика всегда была ясной, прозрачной и недвусмысленной, служила завоеванию друзей и укреплению сотрудничества".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: 74th International Astronautical Congress will give a new impetus to development of space industry in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresi Azərbaycanda kosmos sənayesinin və aparıcı texnologiyaların inkişafına töhfə verəcək"

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