Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности

Как вам известно, 23 апреля этого года в Лачынском районе, на азербайджано-армянской границе был установлен погранично-пропускной пункт. Продемонстрировав еще раз волю, смелость, уверенность в своих силах, мы сделали это.

Как вам известно, 23 апреля этого года в Лачынском районе, на азербайджано-армянской границе был установлен погранично-пропускной пункт. Продемонстрировав еще раз волю, смелость, уверенность в своих силах, мы сделали это.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на праздничном мероприятии, посвященном "Дню города Лачын".

Подчеркнув, что в связи с этим наша страна подвергалась давлению и угрозам, которые продолжаются и сегодня, глава государства отметил, что Армения и те, кто стоял за ней, плели интриги против нас в рамках различных международных организаций. "Ничто не может заставить нас свернуть со своего пути. 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности. Установление погранично-пропускного пункта означает полное восстановление нашей территориальной целостности, и мы сделали это в рамках международного права, мы защищаем свою территорию, мы защищаем и будем защищать свои границы", - добавил Президент Азербайджана.