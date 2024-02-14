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Президент: 20-30 стран не могут говорить от имени международной общественности, тем более одна страна

Президент: 20-30 стран не могут говорить от имени международной общественности, тем более одна страна Порой мы слышим, что какие-то страны или же группа стран хочет взять на себя функции мировой общественности и старается говорить от ее имени. А когда нечего сказать, то заявляют, что международная общественность не воспримет позитивно тот или иной вопрос.
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 18:21
Президент: 20-30 стран не могут говорить от имени международной общественности, тем более одна страна

Порой мы слышим, что какие-то страны или же группа стран хочет взять на себя функции мировой общественности и старается говорить от ее имени. А когда нечего сказать, то заявляют, что международная общественность не воспримет позитивно тот или иной вопрос.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации.

"Всего лишь какие-то 20-30 стран не могут говорить от имени международной общественности, тем более одна страна. А международная общественность на нашей стороне, и во время Второй Карабахской войны, во время антитеррористической операции международная общественность поддержала нас. Международный авторитет Азербайджана, считаю, сегодня ни для кого не является секретом", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President: Any limited number of 20-30 countries cannot speak on behalf of the international community, not to mention one country
Версия на азербайджанском языке Prezident: 20-30 ölkə beynəlxalq ictimaiyyət adından danışa bilməz, o ki qaldı bir ölkə, ümumiyyətlə, danışa bilməz

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