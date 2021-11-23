Презентован портал "Электронная исполнительная власть"

Состоялась презентация портала "Электронная исполнительная власть" (rih.gov.az), созданного Центром развития электронного правительства Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Состоялась презентация портала "Электронная исполнительная власть" (rih.gov.az), созданного Центром развития электронного правительства Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Как сообщает Report, проект реализуется в рамках внедрения “стандартов ASAN” в местных органах исполнительной власти.

В мероприятии приняли участие председатель Госагентства Ульви Мехтиев, заместитель заведующего отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Ибрагим Мустафаев, директор Германского общества международного сотрудничества (GIZ) по Азербайджану Карин Хорхан, представители международных организаций, главы районных, городских исполнительных властей и другие гости.

Гости подчеркнули важность проводимой работы по повышению уровня цифровой грамотности в регионах и обеспечению доступа к услугам.

Директор Центра развития электронного правительства Фариз Джафаров подробно проинформировал собравшихся о портале.