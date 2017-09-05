Пресс-служба президента: Армянское лобби, которое заодно с Джорджем Соросом, ведет грязную кампанию против президента Азербайджана, его семьи

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Пресс-служба президента распространила информацию в связи с материалом, подготовленным 4 сентября в рамках Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCPR), и статьей от 5 сентября на основе этого материала в газете Guardian под заголовком "Азербайджан управлял тайным грязным фондом на сумму 3 млрд долларов".

Как сообщает Report, в информации пресс-службы президента говорится, что ни президент Азербайджанской Республики, ни члены его семьи никак не связаны с указанными в данном материале обвинениями: "Попытки привлечь в этому вопросу президента и его семью полностью безосновательны, предвзяты и носят провокационный характер.

Мы знаем, что за этим стоят Джордж Сорос, настроенный против Азербайджана и его руководства, а также заслуживший в международном мире имидж мошенника, лжеца, афериста, и его приспешники. Сегодня грязные деяния Джорджа Сороса очень серьезно расследуются. Армянское лобби, которое заодно с ним, ведет грязную кампанию против президента Азербайджана, его семьи. Но несмотря на эти усилия, это не дало результатов. Тот факт, что один из авторов статьи в газете Guardian Дина Нагапетян армянского происхождения еще раз доказывает, что эти обвинения – очередной коварный поступок армян".