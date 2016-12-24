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    Пресс-служба Генрокуратуры Азербайджана будет функционировать как отдельная структура

    В структуре Генпрокуратуры создано Управление пресс-службы и информационно-коммуникационных технологий

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана будет функционировать как отдельная структура.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в “Структуру Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики”.

    В структуре Генпрокуратуры создано Управление пресс-службы и информационно-коммуникационных технологий. Пресс-служба будет обладать полномочиями отдела.

    Отметим, что глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов назначен на эту должность в 2008 году. Ранее он занимал должность прокурора в организационно-аналитическом управлении Генпрокуратуры. 

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