Пресс-секретарь президента Азербайджана прокомментировал абсурдные заявления премьер-министра Армении

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ "Уже не в первый раз премьер-министр Армении выступает с неуместными и абсурдными заявлениями, касающимися внутренних вопросов Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов, комментируя абсурдные заявления премьер-министра Армении Пашиняна, касающиеся службы сына президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдара Алиева в вооруженных силах.

"Уже не в первый раз премьер-министр Армении выступает с неуместными и абсурдными заявлениями, касающимися внутренних вопросов Азербайджана. Прежде всего, это свидетельствует о том, что Пашинян является случайной фигурой в политике и не имеет представления о международных отношениях. Пашинян систематически сует нос во внутренние дела Азербайджана. Хотим отметить, что если Азербайджан станет вмешиваться во внутренние дела Армении, то власть Пашиняна продлится недолго. Доказательством тому служит падение режима диктатуры Саргсяна. Просто в нынешних условиях падение режима Пашиняна невыгодно Азербайджану. Чем дольше в Армении продлится диктатура Пашиняна, тем больше будет проблем у этой страны. Заискивая, унижаясь, раболепствуя во время зарубежных визитов, Пашинян не сможет добиться желаемого. Новый режим диктатуры Пашиняна толкает Армению в пропасть. Именно поэтому азербайджанская сторона пока не предпринимает каких бы то ни было шагов для падения власти Пашиняна.

Очередное глупое заявление Пашиняна связано со службой сына президента Ильхама Алиева Гейдара Алиева в вооруженных силах. Хотим отметить, что Гейдар Алиев по своим физическим качествам и подготовке призван на военную службу в одну из самых боеспособных воинских частей Азербайджана, а проведенная 16 сентября церемония принятия присяги показала, что данная воинская часть является одной из ведущих частей Вооруженных сил Азербайджана. Что же касается сына Пашиняна, то по имеющейся у нас информации он приписан к одной из воинских частей Армении в оккупированном Джебраильском районе Азербайджана на расстоянии примерно 50 км от линии соприкосновения, и занимается здесь, в основном, бытовыми вопросами. Несмотря на приписку в этой части он большую часть времени проводит в Ханкенди. В целом, дешевая пропаганда, проводимая в связи с военной службой сына Пашиняна, не что иное, как очередное популистское и низкопробное шоу.

Нам хорошо известно, каким шоуменом является Пашинян. Сотрудники пресс-службы президента Азербайджанской Республики воочию убедились в мелочности и заискивании Пашиняна в кулуарах проведенного в июле месяце в Брюсселе саммита НАТО. Пашинян подходил к лидерам стран-членов НАТО, фотографировался с ними, после чего преподносил это как свои встречи, проведенные с данными лидерами. Такие смешные действия свидетельствуют о том, что Пашинян является крайне неудачным шоуменом.

В заключении хотим еще раз заявить, что если Пашинян желает и впредь оставаться в своем кресле, то мы не советуем ему совать нос во внутренние дела Азербайджана", - сказал Гасымов.