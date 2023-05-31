Ульвия Зульфигар: Взаимодействие с ЮНЕСКО по поводу нашего разрушенного наследия в Армении будет продолжен

Обращение Общины Западного Азербайджана к ЮНЕСКО сначала распространилось как официальный документ ООН, затем последовал официальный ответ ЮНЕСКО на обращение. В обращении содержалась просьба для направления в Армению миссии по расследованию фактов. Для к

Обращение Общины Западного Азербайджана к ЮНЕСКО сначала распространилось как официальный документ ООН, затем последовал официальный ответ ЮНЕСКО на обращение. В обращении содержалась просьба для направления в Армению миссии по расследованию фактов. Для каких расследований потребовалась эта миссия? Какие историко-культурные памятники у нас есть в Западном Азербайджане?

Представитель Западно-азербайджанской общины Ульвия Зульфигар в ответ на запрос Report заявила, что была озвучена просьба направить миссию для оценки состояния нашего культурного наследия, разрушенного на родине азербайджанцев и представленного как принадлежащего другим странам: “Как известно, 27 марта 2023 года Община Западного Азербайджана обратилась в ЮНЕСКО с просьбой обратить внимание на факты массового уничтожения Азербайджанского культурного наследия на территории нынешней Армении и направить в Армению миссию для оценки ситуации в этой области. Обращение было распространено секретариатом ООН в качестве официального документа Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и экономического и Социального Совета ООН, за которым последовал ответ ЮНЕСКО, в котором говорилось, что проблема, поднятая Общиной, напрямую связана с мандатом ЮНЕСКО, и что вопрос изучается с использованием соответствующих механизмов в этой области. Эта миссия была запрошена для оценки состояния нашего культурного наследия, которое было разрушено на нашей родине и представлено как принадлежащее другим странам. На территории Иреванской губернии существовало около 310 азербайджанских мечетей. В самом Иреване были стерты с лица земли Демирбулаг, мечеть Хаджи Новрузалибека, мечети Сардара, квартал Тепебаши и мечеть Тепабаши, о сносе которых был издан указ, Гёй мечеть, мавзолей Амира Саада, которые были объявлены принадлежащими другим странам. Та же участь постигла и другие мечети. Отношение к этим памятникам также выражает отношение к мировому культурному наследию, потому что каждый памятник является частью истории человечества”.

Пресс-секретарь напомнила о словах британского исследователя Томаса де Ваала о Гёй мечети, представленной как персидская мечеть: "Де Ваал говорил об этом следующее: "Легкость, с которой армяне смогли стереть с лица земли азербайджанскую мечеть в своем городе, можно объяснить лингвистическим трюком: азербайджанцев Армении, оказывается, легко вычеркнуть из истории страны, потому что до двадцатого века слово "азербайджанец" вообще не употреблялось, и представителей этого народа называли "татарами", "турками" или просто "мусульманами". Тем не менее, они не были ни персами, ни турками. Это были турецкоговорящие шииты - подданные персидской империи времен династии Сефевидов. Словом, это были предки тех, кого мы теперь называем "азербайджанцами". Таким образом, когда армяне говорят о "персидской мечети" в Ереване, название "персидская" заставляет забыть о том, что большинство молившихся в этой мечети со времени ее постройки в 1760-х годах должны были быть в сущности азербайджанцами".

В Западном Азербайджане в том числе было разрушено большое количество наших исторических памятников, крепостей, караван-сараев, надгробных памятников, а также кладбищ азербайджанцев. Среди перечисленных - Ереванская крепость, дворец Сардара, караван-сарай шаха Аббаса, кладбище Агадеде, Саральское кладбище, кладбище Ашагы Шорджа. В Западном Азербайджане, в селе Агкилсе был снесен надгробный памятник, построенный в 1972 году и посвященный 150-летнему юбилею одного из столпов нашего ашыгского искусства - Ашыгу Алескеру. Это то самое ашыгское искусство, которое ЮНЕСКО включило в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Именно из-за этих фактов в ответе было сказано, что указанные вопросы напрямую подпадают под мандат ЮНЕСКО. Община Западного Азербайджана община продолжит диалог и взаимодействие с ЮНЕСКО в рамках норм и механизмов международного права для прекращения разрушения Азербайджанского культурного наследия и восстановления разрушенного в современной Армении".