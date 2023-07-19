Премьер-министры Азербайджана и Узбекистана провели встречу

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.

Как сообщает Report, сначала главы правительств провели переговоры один на один, в ходе которых были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Затем премьер-министры продолжили встречу с участием делегаций двух стран.

Было отмечено, что основу двусторонних связей между двумя странами заложили общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Была выражена благодарность за высокую организацию мероприятий по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева в Узбекистане.

С удовлетворением подчеркнуто, что сегодня совместными усилиями глав государств Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева азербайджано-узбекские связи достигли уровня стратегического партнерства, которое всесторонне развивается.

Стороны констатировали, что Азербайджан и Узбекистан поддерживают тесное сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ООН, СНГ, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств.

А.Асадов пожелал Узбекистану успехов в период председательства страны в Организации тюркских государств в текущем году.

Было отмечено, что личные доверительные отношения и постоянные контакты между главами государств играют ключевую роль в укреплении двусторонних связей.

"В этом плане прошлый год был очень плодотворным. Президент Азербайджана трижды посетил Узбекистан. Ключевым был государственный визит, который ознаменовался подписанием солидного пакета документов. Декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества, подписанная главами государств, вывела наши отношения на качественно новый уровень", - сказал А.Асадов.

Стороны отметили важность визита президента Шавката Мирзиёева в Азербайджан в марте текущего года для участия в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

В настоящее время по линии правительств полным ходом идет подготовка к государственному визиту президента Узбекистана в Азербайджан.

Была предоставлена подробная информация о проводимых Азербайджаном масштабных работах по восстановлению и развитию освобожденных от оккупации территорий. В этом контексте выражена благодарность за инициативу президента Узбекистана по строительству школы на 960 ученических мест в освобожденном от оккупации городе Физули.

Стороны констатировали важность заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном, которое состоялось 18 июля в Шуше. Выражена надежда на то, что решения, на которые удалось выйти по итогам заседания, будут способствовать укреплению азербайджано-узбекского взаимовыгодного сотрудничества.

Главы правительств дали положительную оценку торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами, выразили удовлетворение значительным ростом товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился почти на 64%.

Стороны указали на хорошую динамику инвестиционного взаимодействия, отметили значимость подписанных вчера в Шуше учредительных документов в связи с созданием Азербайджано-Узбекского инвестиционного фонда. Создание совместного Инвестфонда было оценено как дополнительный стимул для укрепления инвестиционного сотрудничества.

Узбекская сторона была подробно проинформирована о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане.

Главы правительств положительно оценили перспективы сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. В прошлом году общий объем грузоперевозок между двумя странами вырос более чем на 65%. Особо подчеркнута значимость Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Стороны также отметили развитие в положительном ключе промышленной кооперации, сотрудничества в сферах хлопководства и шелководства.

Премьер-министры также указали на хорошие возможности, открывающиеся в сфере возобновляемых источников энергии, а также выразили удовлетворение плодотворным сотрудничеством в сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной, образовательной, здравоохранительной и других областях.

Затем выступили сопредседатели Совместной межправительственной комиссии - министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов.