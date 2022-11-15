Премьер-министры Азербайджана и России примут участие в межрегиональном форуме в Баку

17 ноября в Баку состоится XI Азербайджано-российский межрегиональный форум.

17 ноября в Баку состоится XI Азербайджано-российский межрегиональный форум.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в работе форума примут участие премьер-министры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин.

На форуме будут обсуждаться вопросы, касающиеся экономических, транспортных, агропромышленных, гуманитарных связей, сотрудничества в области малого и среднего предпринимательства, взаимных инвестиций и образования.

Ожидается подписание документов о сотрудничестве в различных областях.

В работе форума примут участие члены правительств Азербайджана и России, представители деловых кругов, а также представители различных регионов двух стран.