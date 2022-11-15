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Премьер-министры Азербайджана и России примут участие в межрегиональном форуме в Баку

Премьер-министры Азербайджана и России примут участие в межрегиональном форуме в Баку 17 ноября в Баку состоится XI Азербайджано-российский межрегиональный форум.
Внутренняя политика
15 ноября 2022 г. 15:48
Премьер-министры Азербайджана и России примут участие в межрегиональном форуме в Баку

17 ноября в Баку состоится XI Азербайджано-российский межрегиональный форум.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в работе форума примут участие премьер-министры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин.

На форуме будут обсуждаться вопросы, касающиеся экономических, транспортных, агропромышленных, гуманитарных связей, сотрудничества в области малого и среднего предпринимательства, взаимных инвестиций и образования.

Ожидается подписание документов о сотрудничестве в различных областях.

В работе форума примут участие члены правительств Азербайджана и России, представители деловых кругов, а также представители различных регионов двух стран.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Russian PMs to attend Interregional Forum in Baku 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiyanın Baş nazirləri Bakıda Regionlararası Forumda iştirak edəcəklər

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