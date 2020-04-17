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Премьер-министры Азербайджана и России провели телефонный разговор

​Премьер-министры Азербайджана и России провели телефонный разговор

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов и премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин обсудили по телефону меры по противодействию COVID-19 и поддержке экономики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудили принимаемые в Азербайджане и России меры по противодействию коронавирусной инфекции и поддержке экономики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьеры затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.

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