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Премьер-министр: Валютные резервы Азербайджана в 10 раз превышают внешний долг страны

Премьер-министр: Валютные резервы Азербайджана в 10 раз превышают внешний долг страны Валютные резервы Азербайджана за последние 20 лет увеличились более чем в 47 раз и превысили 66 млрд долларов США. В настоящее время они в 10 раз превышают прямой внешний долг страны.
Внутренняя политика
14 октября 2023 г. 11:39
Премьер-министр: Валютные резервы Азербайджана в 10 раз превышают внешний долг страны

Валютные резервы Азербайджана за последние 20 лет увеличились более чем в 47 раз и превысили 66 млрд долларов США. В настоящее время они в 10 раз превышают прямой внешний долг страны.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

По его словам, общий объем инвестиций за этот период составил более 300 млрд долларов, из которых 190 млрд долларов были вложены в ненефтяной сектор.

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Версия на английском языке Prime minister: Azerbaijan's foreign exchange reserves ten times higher than country's external debt
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Azərbaycanın valyuta ehtiyatları xarici borcumuzu 10 dəfə üstələyir”

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