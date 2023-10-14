Премьер-министр: Валютные резервы Азербайджана в 10 раз превышают внешний долг страны

Валютные резервы Азербайджана за последние 20 лет увеличились более чем в 47 раз и превысили 66 млрд долларов США. В настоящее время они в 10 раз превышают прямой внешний долг страны.

Валютные резервы Азербайджана за последние 20 лет увеличились более чем в 47 раз и превысили 66 млрд долларов США. В настоящее время они в 10 раз превышают прямой внешний долг страны.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

По его словам, общий объем инвестиций за этот период составил более 300 млрд долларов, из которых 190 млрд долларов были вложены в ненефтяной сектор.