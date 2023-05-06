Премьер-министр: Сегодняшний Азербайджан - сильная страна, которой ее хотел видеть великий лидер

Сегодняшний Азербайджан - самая сильная страна, которую основал и которой хотел ее видеть великий лидер Гейдар Алиев.

Сегодняшний Азербайджан - самая сильная страна, которую основал и которой хотел ее видеть великий лидер Гейдар Алиев.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов сказал на конференции "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода".

По его словам, сегодня в результате широкомасштабной деятельности президента Ильхама Алиева, Азербайджан переживает самый великолепный период развития в своей истории: "Самым главным желанием великого лидера Гейдара Алиева было освобождение наших земель, оккупированных Арменией, возвращение наших соотечественников, изгнанных из своих домов, на родные земли. Гейдар Алиев искренне верил в то, что этот день наступит. Славная и блестящая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, с честью выполнившего завещание своего отца, развевающийся в жемчужине Карабаха Шуше трехцветный флаг Азербайджана - это торжество деяний Гейдара Алиева".