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Премьер-министр провел второе заседание Комиссии, созданной для расследования ситуации в Союдлю

Премьер-министр провел второе заседание Комиссии, созданной для расследования ситуации в Союдлю 13 июля состоялось второе заседание Комиссии, созданной при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района.
Внутренняя политика
13 июля 2023 г. 20:29
Премьер-министр провел второе заседание Комиссии, созданной для расследования ситуации в Союдлю

13 июля состоялось второе заседание Комиссии, созданной при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабмина.

    Премьер-министр Али Асадов заявил, что 11 июля на совещании, посвященном социально-экономическим итогам шести месяцев 2023 года, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сделал замечания относительно деятельности Комиссии и дал соответствующие поручения.

    На заседании были заслушаны доклады членов комиссии о результатах проведенных мониторингов.

    А.Асадов сказал, что принял решение о временном прекращении деятельности компании с учетом угрозы природе и здоровью людей.

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    Версия на азербайджанском языке ФотоBaş nazir Söyüdlüdəki vəziyyətin araşdırılması üçün yaradılmış Komissiyanın ikinci iclasını keçirib

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