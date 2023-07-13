Премьер-министр провел второе заседание Комиссии, созданной для расследования ситуации в Союдлю

13 июля состоялось второе заседание Комиссии, созданной при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района.

13 июля состоялось второе заседание Комиссии, созданной при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабмина.

Премьер-министр Али Асадов заявил, что 11 июля на совещании, посвященном социально-экономическим итогам шести месяцев 2023 года, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сделал замечания относительно деятельности Комиссии и дал соответствующие поручения.

На заседании были заслушаны доклады членов комиссии о результатах проведенных мониторингов.

А.Асадов сказал, что принял решение о временном прекращении деятельности компании с учетом угрозы природе и здоровью людей.