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Премьер-министр провел совещание в Агсу, обсуждены проблемы в производстве пшеницы

Премьер-министр провел совещание в Агсу, обсуждены проблемы в производстве пшеницы 12 сентября в рамках поездки в Агсуинский район премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел рабочее совещание, посвященное проблемам с производством продовольственной пшеницы в стране и предстоящим задачам, а также ознакомился с деятельностью ЗАО Агсуи
Внутренняя политика
12 сентября 2022 г. 15:11
Премьер-министр провел совещание в Агсу, обсуждены проблемы в производстве пшеницы

12 сентября в рамках поездки в Агсуинский район премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел рабочее совещание, посвященное проблемам с производством продовольственной пшеницы в стране и предстоящим задачам, а также ознакомился с деятельностью ЗАО Агсуинский агропарк.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На рабочем совещании с участием руководства соответствующих госструктур и частных компаний, функционирующих в аграрном секторе, обсуждены вопросы в связи с исполнением указа президента Азербайджана "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей" от 19 июля 2022 года под номером 1754.

Состоялся обмен мнениями о глобальных вызовах в связи с продбезопасностью, проблемах в производстве продовольственной пшеницы в Азербайджане, предстоящих задачах, механизмах господдержки в соответствии с указом.

На совещании были заслушаны выступления руководителей соответствующих госструктур, проблемы и предложения производителей продовольственной пшеницы, руководителей хозяйств, внедряющих и планирующих внедрение современных ирригационных систем.

Премьер-министр подчеркнул, что в соответствии с задачами, вытекающими из соответствующего указа президента Азербайджанской Республики, правительство окажет поддержку производителям продовольственной пшеницы, основными задачами являются расширение посевных земельных ресурсов, повышение урожайности при производстве пшеницы, повышение качества продовольственной пшеницы, внедрение современных технологий и экономное расходование водных ресурсов.

В завершение совещания соответствующим госструктурам были даны поручения для ускорения работы, связанной с исполнением указа президента Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş nazir Ağsuda müşavirə keçirib, buğda istehsalındakı problemlər müzakirə olunub

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