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Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен

Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен.
Внутренняя политика
9 декабря 2022 г. 13:52
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен

Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов сказал на сегодняшнем заседании парламента.

"Правительство принимает и будет принимать необходимые меры для снижения инфляционного давления с целью защиты реальных доходов и покупательной способности населения", - сказал он.

А.Асадов добавил, что ведется серьезная работа по созданию продовольственных запасов, в том числе введены жесткие ограничения на экспорт основных продуктов питания: "Наша главная задача - обеспечить население основными продуктами питания".

По словам премьер-министра, объем бюджетных расходов на мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности в следующем году увеличен.

"В целом, несмотря на геополитические процессы и сложности, происходящие в регионе и мире, проблем, связанных с продовольственными запасами, в нашей стране не было и нет", - добавил премьер-министр.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Hökumət qiymət artımının qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görür"

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