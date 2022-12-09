Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен

Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен.

Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов сказал на сегодняшнем заседании парламента.

"Правительство принимает и будет принимать необходимые меры для снижения инфляционного давления с целью защиты реальных доходов и покупательной способности населения", - сказал он.

А.Асадов добавил, что ведется серьезная работа по созданию продовольственных запасов, в том числе введены жесткие ограничения на экспорт основных продуктов питания: "Наша главная задача - обеспечить население основными продуктами питания".

По словам премьер-министра, объем бюджетных расходов на мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности в следующем году увеличен.

"В целом, несмотря на геополитические процессы и сложности, происходящие в регионе и мире, проблем, связанных с продовольственными запасами, в нашей стране не было и нет", - добавил премьер-министр.