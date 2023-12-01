Премьер поручил подготовить план мероприятий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей исламского мира

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поручил подготовить план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша культурной столицей исламского мира.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поручил подготовить план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша культурной столицей исламского мира.

Как сообщает Report, это отражено в подписанном премьер-министром документе об обеспечении реализации распоряжения президента Азербайджана от 21 ноября 2023 года "О мерах, связанных с объявлением города Шуша Культурной столицей исламского мира на 2024 год".

На 12-й конференции министров культуры исламского мира, состоявшейся 25 сентября 2023 года в столице Катара городе Доха, город Шуша - культурная столица Азербайджана была объявлена "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.