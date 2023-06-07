Премьер-министр подписал решение по зарплатам специалистов, занятых на освобожденных территориях

Минимальный коэффициент повышения, применяемый к тарифным (должностным) окладам специалистов, работающих на освобожденных территориях Азербайджана, установлен в размере 1,2. Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Минимальный коэффициент повышения, применяемый к тарифным (должностным) окладам специалистов, работающих на освобожденных территориях Азербайджана, установлен в размере 1,2.

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Предусмотренный постановлением коэффициент повышения применяется работодателями, осуществляющими деятельность в частном секторе, добровольно в коллективном договоре, а в случаях, если коллективный договор не заключен, то в трудовом договоре.

В документе определен период применения нового коэффициента - с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года.