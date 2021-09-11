Премьер-министр подписал решение о начале очных занятий в учебных заведениях

Кабинет министров принял постановление о некоторых вопросах, связанных с организацией учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджанской Республики в 2021/2022 учебном году.

Кабинет министров принял постановление о некоторых вопросах, связанных с организацией учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджанской Республики в 2021/2022 учебном году.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно постановлению, учебный и учебно-воспитательный процесс в 2021/2022 учебном году во всех учебных заведениях Азербайджана начнется со следующих дат и будет организован в очной форме:

- уровень дошкольной подготовки - с 1 октября 2021 года;

- уровень начального общего образования - с 22 сентября 2021 года;

- уровень общего среднего образования и общего полного среднего образования, а также по другим ступеням образования и другим образовательным учреждениям - с 29 сентября 2021 года.