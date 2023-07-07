Премьер-министр подписал распоряжение в связи со "Стипендией имени Гейдара Алиева"

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об исполнении распоряжения президента Азербайджанской Республики об учреждении "Стипендии имени Гейдара Алиева" от 24 июня 2023 года под номером 3940.

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении исполнения распоряжения президента Азербайджанской Республики об учреждении "Стипендии имени Гейдара Алиева" от 24 июня 2023 года под номером 3940.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, министерство науки и образования в случае возникновения необходимости в финансировании в связи с присуждением "Стипендии имени Гейдара Алиева", учрежденной для обучающихся в очной форме на ступени бакалавриата высшего образования (основное (базовое высшее) медицинское образование) в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики 100 студентов, имеющих высокие достижения в учебе, представит Кабинету Министров свои предложения.

Исполнение данного распоряжения возложено на отдел права и законодательства Аппарата Кабинета Министров.