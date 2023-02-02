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Премьер-министр подписал распоряжение о подготовке проекта госбюджета Азербайджана на 2024 год

Премьер-министр подписал распоряжение о подготовке проекта госбюджета Азербайджана на 2024 год Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о подготовке проекта госбюджета на 2024 год, а также концепции экономического и социального развития страны и среднесрочных прогнозов.
Внутренняя политика
2 февраля 2023 г. 14:58
Премьер-министр подписал распоряжение о подготовке проекта госбюджета Азербайджана на 2024 год

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о подготовке проекта госбюджета на 2024 год, а также концепции экономического и социального развития страны и среднесрочных прогнозов.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, министерству финансов поручено представить в Кабмин до 5 апреля 2023 года первоначальный проект госбюджета на следующий год, а также прогноз сводного бюджета на следующий год и последующие три года, а также предварительный проект документа о Среднесрочной структуре расходов на 2024 год и последующие три года.

Кроме того, министерству экономики Азербайджана поручено подготовить в установленные сроки предварительный проект государственной инвестиционной программы по направлениям.

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