О нас

Премьер-министр ответил, почему имена всех шехидов не могут быть присвоены школам

Премьер-министр ответил, почему имена всех шехидов не могут быть присвоены школам "Что касается увековечения памяти шехидов, то в стране около 4500 школ. 3600 из них уже именованы. Следует иметь в виду, что в некоторых случаях несколько шехидов посещали одну и ту же школу. Или по другим причинам школы не могут быть названы их именем”.
Внутренняя политика
17 марта 2023 г. 17:45
Премьер-министр ответил, почему имена всех шехидов не могут быть присвоены школам

"Что касается увековечения памяти шехидов, то в стране около 4500 школ. 3600 из них уже именованы. Следует иметь в виду, что в некоторых случаях несколько шехидов посещали одну и ту же школу. Или по другим причинам школы не могут быть названы их именем”.

Как сообщает Report, об этом 17 марта в ответ на предложения, озвученные во время обсуждения отчета правительства за 2022 год сказал премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании парламента.

Он напомнил, что президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда с большим вниманием и заботой относятся к семьям шехидов: “По возможности им оказывается вся необходимая помощь. Вопрос о присвоении имен шехидов улицам и проспектам также осуществляется поэтапно в соответствии с требованиями законодательства”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş nazir bütün şəhidlərin adının məktəblərə verilməməsinin səbəbini açıqlayıb

Самое важное

В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
17 марта 2023 г. 09:44
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
16 марта 2023 г. 17:23
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
16 марта 2023 г. 16:15
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
16 марта 2023 г. 15:09
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
15 марта 2023 г. 23:42
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15 марта 2023 г. 23:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
15 марта 2023 г. 20:26
Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
15 марта 2023 г. 19:12
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
15 марта 2023 г. 13:30
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
15 марта 2023 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi