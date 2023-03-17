Премьер-министр ответил, почему имена всех шехидов не могут быть присвоены школам

"Что касается увековечения памяти шехидов, то в стране около 4500 школ. 3600 из них уже именованы. Следует иметь в виду, что в некоторых случаях несколько шехидов посещали одну и ту же школу. Или по другим причинам школы не могут быть названы их именем”.

"Что касается увековечения памяти шехидов, то в стране около 4500 школ. 3600 из них уже именованы. Следует иметь в виду, что в некоторых случаях несколько шехидов посещали одну и ту же школу. Или по другим причинам школы не могут быть названы их именем”.

Как сообщает Report, об этом 17 марта в ответ на предложения, озвученные во время обсуждения отчета правительства за 2022 год сказал премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании парламента.

Он напомнил, что президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда с большим вниманием и заботой относятся к семьям шехидов: “По возможности им оказывается вся необходимая помощь. Вопрос о присвоении имен шехидов улицам и проспектам также осуществляется поэтапно в соответствии с требованиями законодательства”.