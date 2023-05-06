Премьер-министр: Открытие Зангезурского коридора повысит значимость Азербайджана в регионе

Открытие Зангезурского коридора будет способствовать развитию экономики страны, а также повысит значимость Азербайджана в регионе

Открытие Зангезурского коридора будет способствовать развитию экономики страны, а также повысит значимость Азербайджана в регионе.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов сказал на конференции "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода".

По его словам, Карабах и Восточный Зангезур стали масштабной строительной площадкой, и с реализацией программы "Великое возвращение" жизнь на этих землях вновь начала возрождаться: "Под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева реализует крупные проекты по восстановлению и реконструкции религиозно-исторических памятников на этих территориях. Сегодня на освобожденных от оккупации землях под руководством президента Ильхама Алиева возрождаются наши города и села".

Премьер-министр отметил, что наряду с масштабными нефтегазовыми проектами Азербайджан стал одним из мировых логистических и транспортных центров с такими грандиозными проектами, как создание транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад, а также сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс: "В этом контексте открытие Зангезурского коридора будет способствовать не только развитию экономики страны, но и повышению значимости Азербайджана в регионе".