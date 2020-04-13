В Азербайджане оплатят обучение студентов из социально чувствительной группы населения

Кабинет министров принял решение об оплате за обучение студентов из социально чувствительной группы населения.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

В документе отмечается, что плата за обучение студентов, получающих очное образование (за исключением повторного высшего и среднего специального образования), семьи которых из социально чувствительной группы населения, обучающихся в учебных заведениях Азербайджанской Республики в 2020 году в академических семестрах (полугодиях) будет оплачиваться за счет госбюджета.

К этой группе относятся:

- лица, получающие адресную государственную социальную помощь;

- лица, чьи родители (или родитель) или же законный представитель относятся к одной из нижеследующих категорий:

- инвалиды I и II групп;

- зарегистрированы как безработные;

- трудовые пенсионеры по возрасту;

- получатели социальных пособий по возрасту.