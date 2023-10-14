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Али Асадов: Ильхам Алиев за 20 лет своей деятельности на посту главы государства выполнил все данные народу обещания

Али Асадов: Ильхам Алиев за 20 лет своей деятельности на посту главы государства выполнил все данные народу обещания Ильхам Алиев за 20 лет своей деятельности на посту главы государства выполнил все обещания, данные народу.
Внутренняя политика
14 октября 2023 г. 12:03
Али Асадов: Ильхам Алиев за 20 лет своей деятельности на посту главы государства выполнил все данные народу обещания

Ильхам Алиев за 20 лет своей деятельности на посту главы государства выполнил все обещания, данные народу.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

"Выдающийся управленческий талант Президента Ильхама Алиева, внутренняя и внешняя политика, которую он проводит с учетом национальных интересов с первых дней на посту высшего государственного деятеля, за короткий период снискали ему большую симпатию, безграничную веру и доверие народа. Именно поэтому народ переизбрал Ильхама Алиева руководителем своего независимого государства на президентских выборах 2008, 2013 и 2018 годов", - подчеркнул он.

Али Асадов сказал, что за истекшие 20 лет, которые вписаны как великолепный период в 105-летнюю историю Азербайджана, начиная с 1918 года, Президент Ильхам Алиев стремительно развил Азербайджан, превратив его в могущественное государство, ставшее авторитетным региональным лидером, занявшим достойное место в мировом сообществе и успешно решающим стоящие перед ним задачи благодаря своей экономической и военной мощи.

"Азербайджан – единственное государство, восстановившее свою территориальную целостность в XXI веке, опираясь только на свои силы, особенно на сильную национальную экономику, ставшую грандиозным успехом Президента Ильхама Алиева, – создал новые возможности для мира, спокойствия и развития в нашем регионе", - заявил премьер-министр.

"Сегодня азербайджанский народ переживает самый славный и гордый период своей истории. Мы представители народа-победителя, граждане государства-победителя", - отметил А. Асадов.

Премьер-министр добавил, что сегодня важнейшим направлением государственной политики, осуществляемой под руководством президента Ильхама Алиева, является проведение восстановительных и строительных работ на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на английском языке Ali Asadov: During 20 years of his presidency, Ilham Aliyev fulfilled all promises made to people
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "İlham Əliyev 20 illik fəaliyyəti dövründə xalqa verdiyi bütün vədləri tərəddüdsüz yerinə yetirib"

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