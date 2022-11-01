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Премьер-министр и глава Администрации президента посетили Восточный Зангезур

Премьер-министр и глава Администрации президента посетили Восточный Зангезур В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 1 ноября состоялась очередная поездка делегации в составе руководящих лиц соответствующих государственных структур во главе с премьер-министром Али Асадовым и руководителем А
Внутренняя политика
1 ноября 2022 г. 21:00
Премьер-министр и глава Администрации президента посетили Восточный Зангезур

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 1 ноября делегация под руководством премьер-министра Али Асадова и руководителя Администрации президента и Координационного штаба, созданного для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, Самира Нуриева, в составе руководящих лиц соответствующих государственных учреждений посетила Восточный Зангезур.

Как сообщает Report, делегация сначала ознакомилась с недавно сданным в эксплуатацию Зангиланским международным аэропортом. Представитель ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" проинформировал о проведенных в аэропорту работах.

Затем делегация отбыла в город Губадлы, где председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев выступил с докладом о генеральном плане города Губадлы.

Делегация также осмотрела 110 кВ-ную подстанцию "Губадлы". Президент ОАО "Азерэнержи" Балабаба Рзаев проинформировал о работе, проделанной на подстанции.

Затем делегация осмотрела автомобильную дорогу Худаферин-Губадлы-Лачын. Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал о проделанной работе в связи со строительством дороги и предстоящих задачах.

В селе Забух Лачынского района председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов проинформировали о скором возвращении вынужденных переселенцев в город Лачын, села Забух и Сус, а также о работах по очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Далее делегация ознакомилась с 110 кВ-ной узловой подстанцией "Город Лачын". Отсюда делегация во главе с премьер-министром Али Асадовым, главой ПА и Координационного штаба Самиром Нуриевым прибыла в Лачын. Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев и генеральный директор ООО Bakı Abadlıq Xidməti Буньяд Гасымов проинформировали о работах, проделанных в городе Лачын, также было осмотрено здание городской больницы.

Затем делегация посетила аэропорт Горчу в Лачынском районе. Представитель ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" выступил с докладом о работах, проведенных в связи со строительством аэропорта.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев проинформировал о генеральном плане города Кяльбаджар, а председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов доложил о работах, проделанных на автодороге Кяльбаджар-Лачын.

В рамках поездки руководителям соответствующих структур были даны необходимые поручения и указания по проведению во всех осмотренных местах работ по реконструкции и восстановлению, а также по реализации инфраструктурных проектов в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş nazir və Prezident Administrasiyasının rəhbəri Şərqi Zəngəzura səfər edib

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