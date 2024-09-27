Премьер-министр и глава Администрации президента посетили Парк Победы

В День памяти - 27 сентября премьер-министр Азербайджана Али Асадов, глава Администрации президента Самир Нуриев и другие государственные и правительственные чиновники посетили строящийся в Баку Парк Победы.

В День памяти - 27 сентября премьер-министр Азербайджана Али Асадов, глава Администрации президента Самир Нуриев и другие государственные и правительственные чиновники посетили строящийся в Баку Парк Победы.

Как сообщает Report, они возложили цветы к мемориальному камню у входа в парк.

День памяти ежегодно отмечается в Азербайджане согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к военнослужащим, отдавшим жизни во имя защиты территориальной целостности нашей страны.