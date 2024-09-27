О нас

Премьер-министр и глава Администрации президента посетили Парк Победы

Премьер-министр и глава Администрации президента посетили Парк Победы В День памяти - 27 сентября премьер-министр Азербайджана Али Асадов, глава Администрации президента Самир Нуриев и другие государственные и правительственные чиновники посетили строящийся в Баку Парк Победы.
Внутренняя политика
27 сентября 2024 г. 12:01
Премьер-министр и глава Администрации президента посетили Парк Победы

В День памяти - 27 сентября премьер-министр Азербайджана Али Асадов, глава Администрации президента Самир Нуриев и другие государственные и правительственные чиновники посетили строящийся в Баку Парк Победы.

Как сообщает Report, они возложили цветы к мемориальному камню у входа в парк.

День памяти ежегодно отмечается в Азербайджане согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к военнослужащим, отдавшим жизни во имя защиты территориальной целостности нашей страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət və hökumət rəsmiləri Zəfər parkında olublar

Другие новости из категории

Азербайджан помнит: 27 сентября - День памяти шехидов Второй Карабахской войны
Азербайджан помнит: 27 сентября - День памяти шехидов Второй Карабахской войны
27 сентября 2024 г. 12:00
Отец шехида: Азербайджанский народ не забывает своих героев
Отец шехида: Азербайджанский народ не забывает своих героев
27 сентября 2024 г. 11:18
В связи с Днем памяти началось посещение Парка Победы
ФотоВ связи с Днем памяти началось посещение Парка Победы
27 сентября 2024 г. 11:02
В Нахчыване в День памяти посещены могилы шехидов
ФотоВ Нахчыване в День памяти посещены могилы шехидов
27 сентября 2024 г. 10:49
В Физули отметили День памяти - 27 сентября
В Физули отметили День памяти - 27 сентября
27 сентября 2024 г. 10:32
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 10:09
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти
27 сентября 2024 г. 08:01
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
27 сентября 2024 г. 00:00
Прошло четыре года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло четыре года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2024 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти
26 сентября 2024 г. 21:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi