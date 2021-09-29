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Премьер-министр: Грузия заинтересована в мире и стабильности в регионе

Премьер-министр: Грузия заинтересована в мире и стабильности в регионе "Господин президент, я благодарю вас за приглашение. Испытываю большое удовольствие быть здесь, в Баку. Большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Это отличная возможность поговорить о наших безупречных двусторонних отношениях. Как вы сказали, мы д
Внутренняя политика
29 сентября 2021 г. 15:26
Премьер-министр: Грузия заинтересована в мире и стабильности в регионе
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"Господин президент, я благодарю вас за приглашение. Испытываю большое удовольствие быть здесь, в Баку. Большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Это отличная возможность поговорить о наших безупречных двусторонних отношениях. Как вы сказали, мы друзья, братья. Сегодня мы также проведем 8-е заседание экономической комиссии и обсудим наши развивающиеся двусторонние связи".

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Грузия, безусловно, заинтересована в укреплении двусторонних связей в политической, экономической, культурной и других сферах. Мы также заинтересованы в мире и стабильности в регионе. Это будет основой сильного экономического развития.

Это мой второй визит в Азербайджан в этом году. Господин президент, как вы отметили, мы неоднократно разговаривали по телефону. Уверен, что сегодня мы обсудим много вопросов, связанных с нашим будущим. Уверен, что это будет еще одна плодотворная встреча. Я еще раз благодарю вас!", - сказал премьер-министр Грузии.

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Версия на английском языке Georgia interested in regional peace, stability, Garibashvili says
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Gürcüstan regionda sülh və sabitliyin olmasında maraqlıdır"

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