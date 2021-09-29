Премьер-министр: Грузия заинтересована в мире и стабильности в регионе

"Господин президент, я благодарю вас за приглашение. Испытываю большое удовольствие быть здесь, в Баку. Большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Это отличная возможность поговорить о наших безупречных двусторонних отношениях. Как вы сказали, мы д

"Господин президент, я благодарю вас за приглашение. Испытываю большое удовольствие быть здесь, в Баку. Большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Это отличная возможность поговорить о наших безупречных двусторонних отношениях. Как вы сказали, мы друзья, братья. Сегодня мы также проведем 8-е заседание экономической комиссии и обсудим наши развивающиеся двусторонние связи".

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Грузия, безусловно, заинтересована в укреплении двусторонних связей в политической, экономической, культурной и других сферах. Мы также заинтересованы в мире и стабильности в регионе. Это будет основой сильного экономического развития.

Это мой второй визит в Азербайджан в этом году. Господин президент, как вы отметили, мы неоднократно разговаривали по телефону. Уверен, что сегодня мы обсудим много вопросов, связанных с нашим будущим. Уверен, что это будет еще одна плодотворная встреча. Я еще раз благодарю вас!", - сказал премьер-министр Грузии.