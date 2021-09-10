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Премьер-министр дал поручения о скорейшей ликвидации последствий армянской агрессии

Премьер-министр дал поручения о скорейшей ликвидации последствий армянской агрессии 10 сентября под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное расширенное заседание Государственной комиссии, созданной в целях оценки и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе
Внутренняя политика
10 сентября 2021 г. 19:31
Премьер-министр дал поручения о скорейшей ликвидации последствий армянской агрессии

10 сентября под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное расширенное заседание Государственной комиссии, созданной в целях оценки и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате агрессии вооруженных сил Армении против Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В ходе заседания были заслушаны доклады о состоянии проделанной за прошедшее время работы, обсуждены оставшиеся работы и даны соответствующие поручения по их полному завершению в кратчайшие сроки.

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Версия на английском языке ФотоPM gives instructions on elimination of damages caused by Armenian aggression 
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş nazir Ermənistanın təcavüzünün nəticələrinin qısa müddətdə aradan qaldırılmasına dair tapşırıqlar verib

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