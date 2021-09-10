Премьер-министр дал поручения о скорейшей ликвидации последствий армянской агрессии

10 сентября под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное расширенное заседание Государственной комиссии, созданной в целях оценки и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе

10 сентября под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное расширенное заседание Государственной комиссии, созданной в целях оценки и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате агрессии вооруженных сил Армении против Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В ходе заседания были заслушаны доклады о состоянии проделанной за прошедшее время работы, обсуждены оставшиеся работы и даны соответствующие поручения по их полному завершению в кратчайшие сроки.