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Премьер-министр Черногории выразил соболезнования Азербайджану

Премьер-министр Черногории выразил соболезнования Азербайджану Премьер-министр Черногории выразил соболезнования Азербайджану
Внутренняя политика
27 декабря 2024 г. 14:14
Премьер-министр Черногории выразил соболезнования Азербайджану

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Азербайджана Али Асадову.

Как сообщает Report, в письме Спаич от имени правительства Черногории и от себя лично выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении азербайджанского лайнера в Казахстане.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

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Версия на английском языке Montenegro PM expresses condolences to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Monteneqronun Baş naziri Azərbaycana başsağlığı verib

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