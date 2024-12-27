Премьер-министр Черногории выразил соболезнования Азербайджану

Премьер-министр Черногории выразил соболезнования Азербайджану

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Азербайджана Али Асадову.

Как сообщает Report, в письме Спаич от имени правительства Черногории и от себя лично выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении азербайджанского лайнера в Казахстане.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.