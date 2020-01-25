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Премьер-министр Азербайджана встретился с Михаилом Гусманом

Премьер-министр Азербайджана встретился с Михаилом Гусманом

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с первым заместителем Российского информационного агентства ТАСС Михаилом Гусманом.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета Министров, премьер-министр Али Асадов поздравил Михаила Гусмана с юбилеем и награждением президентом Азербайджанской Республики орденом "Шараф".

На встрече было подчеркнуто неуклонное углубление экономических отношений между Россией и Азербайджаном, выражено удовлетворение расширением гуманитарных связей.

В ходе беседы было отмечено успешное проведение конференции "Баку-Москва: диалог культур", подчеркнуто, что это позитивно повлияет на отношения между народами.

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