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Премьер-министр Азербайджана встретился с заместителем премьер-министра Беларуси

Премьер-министр Азербайджана встретился с заместителем премьер-министра Беларуси 15 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко.
Внутренняя политика
15 мая 2023 г. 13:50
Премьер-министр Азербайджана встретился с заместителем премьер-министра Беларуси

15 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко.

Как сообщает Report, в ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы азербайджано-белорусского торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия и промышленной кооперации.

Отмечена важность прошедшего сегодня в Баку очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.

Стороны также обсудили перспективы развития взаимовыгодного партнерства в сферах, представляющих взаимный интерес.


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Версия на английском языке Azerbaijan's PM Asadov meets Belarus deputy prime minister
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Belarus Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

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