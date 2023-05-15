Премьер-министр Азербайджана встретился с заместителем премьер-министра Беларуси

15 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко.

15 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко.

Как сообщает Report, в ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы азербайджано-белорусского торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия и промышленной кооперации.

Отмечена важность прошедшего сегодня в Баку очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.

Стороны также обсудили перспективы развития взаимовыгодного партнерства в сферах, представляющих взаимный интерес.



