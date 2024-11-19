Премьер-министр Азербайджана встретился с региональным директором ВОЗ по Европе

16:44

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 19 ноября встретился с региональным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Хансом Клюге.

Об этом сообщили Report в Кабинете министров.

На встрече подчеркнута важность проходящей в Баку климатической конференции COP29 и проведенных в рамках конференции мероприятий по снижению влияния климатических изменений на здоровье.

Стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и ВОЗ, а также подчеркнуто, что реализуемые в стране программы и проекты в сфере здравоохранения соответствуют приоритетам ВОЗ и Целям устойчивого развития ООН.

"Обсуждены перспективы сотрудничества в различных областях здравоохранения, включая снижение влияния климатических изменений на здоровье человека", - подчеркивается в информации.