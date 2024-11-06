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Премьер-министр Азербайджана встретился с генсеком KAICIID

Премьер-министр Азербайджана встретился с генсеком KAICIID Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Зухаиром Альхарти.
Внутренняя политика
6 ноября 2024 г. 16:32
Премьер-министр Азербайджана встретился с генсеком KAICIID

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Зухаиром Альхарти.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В ходе встречи было отмечено, что Глобальный саммит религиозных лидеров, прошедший в Баку под лозунгом "Мировые религии за зеленую планету" в рамках COP29, послужил построению межрелигиозного диалога и установлению мостов.

Были отмечены усилия Азербайджана по продвижению зеленой повестки и борьбе с изменением климата, укреплению межрелигиозного и межкультурного диалога, обсуждены вопросы сотрудничества в различных сферах между институтами Азербайджана и KAICIID.

З.Альхарти проинформировал присутствующих о реализуемых KAICIID проектах.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM Ali Asadov meets with KAICIID Secretary General
Версия на азербайджанском языке Baş nazir Əli Əsədov KAICIID-in Baş katibi ilə görüşüb

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