Премьер-министр Азербайджана встретился с генсеком KAICIID

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Зухаиром Альхарти.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
В ходе встречи было отмечено, что Глобальный саммит религиозных лидеров, прошедший в Баку под лозунгом "Мировые религии за зеленую планету" в рамках COP29, послужил построению межрелигиозного диалога и установлению мостов.
Были отмечены усилия Азербайджана по продвижению зеленой повестки и борьбе с изменением климата, укреплению межрелигиозного и межкультурного диалога, обсуждены вопросы сотрудничества в различных сферах между институтами Азербайджана и KAICIID.
З.Альхарти проинформировал присутствующих о реализуемых KAICIID проектах.