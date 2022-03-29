Премьер-министр Азербайджана провел совещание по вопросам обеспечения продбезопасности

Состоялось совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности и улучшения снабжения населения основными продуктами питания.

Состоялось совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности и улучшения снабжения населения основными продуктами питания.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

На совещании под председательством премьер-министра Али Асадова широко обсуждались задачи, вытекающие из постановления Кабмина от 18 марта "О мерах по регулированию экспорта ряда основных продуктов питания, входящих в минимальную потребительскую корзину, и товаров, используемых в их производстве", вопросы улучшения поставок на внутренний рынок основных продуктов питания, стимулирования местных производителей, импортно-экспортные операции с основными торговыми партнерами, усиление контроля за манипулированием ценами на внутреннем рынке и пр.

На заседании были заслушаны отчеты министерств экономики и сельского хозяйства, Государственного таможенного комитета, Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, Агентства продовольственной безопасности и Агентства госрезервов, даны соответствующие поручения.