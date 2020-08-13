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Премьер-министр Азербайджана дал поручения 48 госструктурам

Премьер-министр Азербайджана дал поручения 48 госструктурам В документе содержатся поручения руководителям государственных структур по обеспечению организации борьбы с коронавирусам
Внутренняя политика
13 августа 2020 г. 14:45
Премьер-министр Азербайджана дал поручения 48 госструктурам
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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письма руководителям 48 центральных и местных органов исполнительной власти, а также государственных структур.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В документе содержатся поручения руководителям государственных структур по обеспечению организации борьбы с коронавирусом.

В письме подчеркивается, что число сотрудников, привлекаемых к работе в  госорганах, должно составлять не более 50%. Сотрудники старше 65 лет не должны привлекаться к работе. Работа должна быть организована в посменном режиме.

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Версия на английском языке Prime Minister instructs 48 state agencies
Версия на азербайджанском языке Baş Nazir 48 dövlət qurumuna tapşırıq verib

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