Премьер-министр Азербайджана дал поручения 48 госструктурам

В документе содержатся поручения руководителям государственных структур по обеспечению организации борьбы с коронавирусам

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письма руководителям 48 центральных и местных органов исполнительной власти, а также государственных структур.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В документе содержатся поручения руководителям государственных структур по обеспечению организации борьбы с коронавирусом.

В письме подчеркивается, что число сотрудников, привлекаемых к работе в госорганах, должно составлять не более 50%. Сотрудники старше 65 лет не должны привлекаться к работе. Работа должна быть организована в посменном режиме.