О нас

Премьер-министр Али Асадов проголосовал на внеочередных президентских выборах

Премьер-министр Али Асадов проголосовал на внеочередных президентских выборах Премьер-министр Али Асадов проголосовал на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 10:05
Премьер-министр Али Асадов проголосовал на внеочередных президентских выборах

Премьер-министр Али Асадов проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, премьер-министр воспользовался своим избирательным правом на участке № 2 Сабаильского избирательного округа № 7.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's prime minister votes in presidential elections
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş nazir Əli Əsədov prezident seçkilərində səs verib

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
2 февраля 2024 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi